Paura nei pressi dei "Portici": aggredita e rapinata del telefonino, 48enne finisce in ospedale

Rapinata del telefono cellulare nei pressi del centro commerciale "I Portici" di Forlì. L'episodio, sul quale indagano i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Forlì, si è verificato mercoledì pomeriggio poco prima delle 16. La vittima, una 48enne di nazionalità straniera, secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'Arma, stava camminando sotto il loggiato di via degli Operai e contemporaneamente era impegnata in una conversazione telefonica. Improvvisamente sarebbe stata avvicinata da due giovani, che avrebbero tentato di strapparle dalla mano l'oggetto.

A quel punto la malcapitata ha cercato di respingere i due balordi, opponendo resistenza e rovinando a terra. In quella circostanza sarebbe stata aggredita, venendo a quanto pare presa a calci. Gli aggressori si sono poi impossessati del telefono, fuggendo di corsa. La donna, non parlando bene la lingua italiana, si è recata a casa per chiedere aiuto ai figli. Solo a questo punto è stato dato l'allarme ai Carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza della vittima.

La malcapitata ha necessitato anche delle cure del pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" per le lesioni riportate, dove è stata trattenuta per accertamenti. Nel frattempo le indagini proseguono. La 48enne ha fornito una sommaria descrizione degli indumenti indossati dai balordi, aggiungendo che erano giovani, senza specificare se fossero stranieri o meno. Gli investigatori lavoreranno anche su eventuali immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, per riuscire ad individuare i responsabili di un tentativo di scippo che si è trasformato in rapina.

