Donna Solidale, tre progetti per aiutare le famiglie di Forlimpopoli tra video, musica e teatro

Dal 25 febbraio al 8 marzo in programma tante iniziative per raccontare la donna in tutte le sue sfaccettature e per sostenere le famiglie in difficoltà

Tutto pronto per l'edizione 2021 di Donna Solidale, il format made in Forlimpopoli reso possibile grazie a un gruppo spontaneo di donne di diverse nazionalità, età e professione; ognuna delle quali mette a disposizione le proprie capacità e tempo per mantenere un focus acceso sui diritti delle donne e continuare a costruire una società più solidale e paritaria. Nonostante il distanziamento fisico/sociale il gruppo di Donna Solidale, guidato da Veronica Gonzalez e Cristina Minotti, non si demoralizza e in occasione della Festa della Donna si è "fatto in tre".

Tre le azioni che si realizzeranno per la Festa della Donna: dalle pillole video alla filodiffusione dal Camminamento della Rocca di Forlimpopoli, per finire con una diretta in streaming dal Teatro Verdi. Tutto naturalmente per beneficenza, con il gruppo che ha deciso all'unanimità di sostenere il conto corrente dell'Amministrazione Comunale dedicato alle famiglie messe in difficoltà dall'emergenza Covid.

Le iniziative

Dal 25 febbraio al 8 marzo sulla pagina Facebook di Donna Solidale ogni giorno verranno pubblicate delle pillole video a cura del gruppo e dei cittadini che hanno aderito all'appello, il tema naturalmente è la donna in tutte le sue sfaccettature, donne che hanno lottato per difendere i loro diritti e così spianare la nostra strada, donne ispiratrici, modelli da seguire come una luce nel buio della notte. Donne che si sono distinte grazie al loro talento e al loro impegno in diversi ambiti della società.

Domenica 7 marzo invece ci si sposta sul Camminamento della Rocca di Forlimpopoli alle ore 10.30 circa in filodiffusione sulla Piazza Garibaldi, musica, poesie e saluti istituzionali. Lunedì 8 Marzo ore 21 sempre sulla pagina Facebook di Donna Solidale in diretta streaming dal Teatro Verdi di Forlimpopoli sarà trasmesso il varietà a cura di Veronica Gonzalez, con musica, poesia, danza, e la strabiliante verve di Veronica Gonzalez e il suo Teatro dei Piedi. L'apertura del Teatro anche se solo per gli addetti è un gesto altamente simbolico, condiviso con il Sindaco Milena Garavini proprio per rimarcare l’importanza dei luoghi di cultura che tanto hanno sofferto e stanno soffrendo in questo periodo

Proprio per la valenza sociale e culturale la manifestazione è stata accolta con entusiasmo dall'Amministrazione Comunale che ha aderito alla Carta europea della parità delle donne e degli uomini nella vita locale. L'adesione alla Carta impegna la città di Forlimpopoli su diversi fronti come quello di dotarsi di un “piano d'azione per la parità” contenente azioni ed obiettivi per sostenere in maniera concreta le pari Opportunità; di garantire un'adeguata rappresentanza dei generi in seno agli organi politici; di monitorare periodicamente lo stato di attuazione del piano; di adottare un linguaggio istituzionale che combatta gli stereotipi di genere; di promuovere azioni che agevolino la vita lavorativa con le esigenze familiari, garantendo parità di accesso al lavoro, alla retribuzione e alle prospettive di carriera.

La donazione

"In un anno temporale come questo dove i rapporti sociali si sono diradati e sfilacciati era molto importante tenere il gruppo coeso - dichiarano Veronica Gonzalez e Cristina Minotti - per questo abbiamo sentito l'esigenza di rilanciare con grande passione la manifestazione, Forlimpopoli tra l'altro è una città a misura di donna, a partire dagli organi politici fino ad arrivare alle tante associazioni, i ruoli apicali sono ricoperti da donne che portano avanti con orgoglio la vita sociale della nostra comunità. Ci teniamo a sottolineare che tutto il lavoro che viene fatto è di volontariato e per questo ringraziano tutti quelli che ci hanno seguito in questo percorso e ci auguriamo che i cittadini rispondano al nostro appello di donare al conto corrente dell’Amministrazione dedicato alle famiglie in difficoltà per l'emergenza Covid".