Dono di libri, al Palazzone la tappa conclusiva de "La complessità geometrica della margherita"

Tappa conclusiva per il progetto “La complessità geometrica della margherita” a cura di Fantariciclando, Soroptimist International Club di Forlì, Centro Italiano Storytelling, con il Patrocinio dell’Ausl Romagna. Sabato mattina è previsto un appuntamento nella sede de "Il Palazzone" di Villafranca, dove ci sarà un evento di narrazione per il nuovo anno scolastico, ma anche un dono di libri speciali per la biblioteca LibroAperto per incontrare “generi di conforto narrativi”. "Una chiusura che è anche l’apertura a una nuova fase, con un incontro di narrazione orale per l’inizio del nuovo anno scolastico", spiega Flavio Milandri, tra i fautori dell'iniziativa. Il progetto "La complessità geometrica della margherita" dopo il primo evento con l’occasione dell’8 marzo con il Soroptimist International club di Forlì è proseguito nella Giornata mondiale del libro, il 19 aprile nella sede dell'Ausl di via Colombo, per approdare nella Giornata mondiale del gioco, il 30 maggio, in Pediatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni. Il percorso ora si chiude il 17 giugno con “Io leggo xché …”, dono di storie alla Biblioteca LibroAperto.