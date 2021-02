Dono speciale per l'istituto comprensivo di Bertinoro: un forno per i laboratori d'arte

Dono speciale per l'istituto comprensivo di Bertinoro. I proprietari dell'azienda "Ambrosini" hanno regalato un forno per i laboratori d'arte. L'apparato è stato installato nella scuola media di Santa Maria Nuova e sarà utilizzato dagli insegnanti di arte e immagine per cuocere ceramiche e terracotte. Alla scuola di Bertinoro è già presente un forno simile. "E' davvero un gradito e utile regalo per le nostre studentesse e studenti di Santa Maria Nuova, che potranno sfruttare il forno per tante attività artistiche", le parole del sindaco Gabriele Antonio Fratto.