Dopo 28 chilometri lungo il sentiero prevale la stanchezza: escursionista assistito dal Soccorso Alpino

Intervento di assistenza del Soccorso Alpino ad un escursionista sabato nei pressi della diga di Ridracoli. S. Dopo aver percorso diversi chilometri, ha trovato parecchia neve che gli ha impedito di proseguire in sicurezza. L'uomo, spaventato di non riuscire a rientrare in sicurezza e spossato dopo aver percorso circa 28 chilometri di sentiero, ha contattato il 112, che ha attivato il Soccorso Alpino stazione monte Falco. L'escursionista è stato individuato dai tecnici del Saer e visitato dal sanitario presente in squadra. Fortunatamente l'escursionista presentava spossatezza per il lungo percorso intrapreso. È stato quindi accompagnato al proprio mezzo dagli operatori.