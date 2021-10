Dopo 40 anni il negozio chiude per sempre: "Non ho trovato un collaboratore, manca la voglia di lavorare"

Un lavoro appassionante ma molto impegnativo.Talmente impegnativo che Fabio Lotti, gestore da 23 anni di Minizoo nell'area commerciale all'aperto "Curiel", non è mai riuscito a trovare un dipendente che avesse voglia e continuità di prestare servizio nel suo negozio. E così lo scorso maggio, quando si è licenziata l'ultima commessa, ha deciso che avrebbe cambiato vita anche lui perchè non se la sentiva più reggere tutto sulle sue spalle. Il 30 ottobre, infatti, lo storico negozio di animali abbbasserà le serrande per sempre.

Prima che lo prendesse Fabio, Minizoo era aperto già da 18 anni. "Avevo solo 21 anni quando lo rilevai da un mio carissimo amico - spiega Fabio - ma ero talmente appassionato agli animali che non ci pensai due volte. Eravamo, e siamo tuttora, l'unico negozio in città che tratta qualsiasi tipo di animale da compagnia, dall'iguana al porcellino d'india, passando per cani, gatti e pesci rossi. Dal 30 ottobre in poi i forlivesi che hanno intenzione di acquistare un cane o un gatto avranno un punto di riferimento in meno e dovranno utilizzare altri canali, non più quelli del negozio".

Fabio è molto dispiaciuto per com'è andata, ma del resto non ha potuto fare diversamente. "Purtroppo non sono riuscito a trovare una persona di fiducia che mi supportasse - spiega Fabio - Io ci credevo molto, tant'è che tre anni fa mi sono anche allargato raddoppiando l'attività. Il lavoro c'è, manca la voglia di lavorare. Tutti quelli che vengono per chiedere informazioni si scoraggiano perchè c'è da lavorare il sabato. Mi sembra una roba da matti, ma è così. Pensavo che uno scoglio per vendere l'attività potesse essere l'investimento richiesto, invece no, non sono i soldi ma l'impegno necessario per mandarla avanti. Nessuno vuole più lavorare il sabato, e poi sapere che se hai degli animali in negozio e anche la domenica devi farci un giro, spaventa molto. Insomma, chiudo perché non trovo nessuno che abbia voglia di fare questo lavoro. Che dire? E' un peccato perchè devo chiudere un'attività a cui ho dedicato una buona parte della mia vita".

Fabio oggi ha 44 anni, un'età in cui non si va ancora in pensione. E quindi cosa farà dal 30 ottobre? "Beh, dopo tutti questi anni di sacrifici faccio un po' quello che non sono riuscito a fare e poi spero proprio di riuscire a far diventare lavoro un'altra mia grande passione".