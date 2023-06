Dopo 48 anni lo storico ristorante chiude e diventa location per eventi: "Nuova scommessa, non vogliamo tradire il nonno"

La scorsa domenica, dopo 48 anni di attività, ha chiuso il ristorante "Da Gabriele" a Castrocaro Terme. Un ristorante molto apprezzato e che ha visto passare generazioni intere per festeggiare tutti i momenti importanti della loro vita: dal battesimo alla comunione, dalla cresima al matrimonio. "Mia nonna Anna - spiega Mirko, il nipote di 40 anni - ha visto nascere e diventare uomini e donne tanti dei suoi clienti, creando rapporti di affetto e fiducia. E' stata una decisione molto sofferta quella di chiudere anche perchè tutti i fine settimana il ristorante era strapieno ma sia la mia nonna che la mia mamma non ce la facevano più a mandare avanti l'attività. Sono già in pensione e, a malincuore, hanno dovuto prendere la decisione di smettere di lavorare". Il ristorante era stato fondato dal nonno Gabriele, conosciutissimo a Castrocaro perché trasportava gli studenti a scuola con il pullman.

Aveva acquistato il locale per la moglie, Anna, (nonna di Mirko) e lei 48 anni fa ha messo in piedi un ristorante che da subito è riuscito a conquistare il cuore e il palato dei romagnoli. Tagliatelle, tortelli, cappelletti, tutti primi fatti a mano come vuole la tradizione romagnola, e poi gli antipasti prelibati, il "gran tagliere" di Gabriele era apprezzato moltissimo anche dai più giovani. Ma il punto forte del ristorante era la carne alla brace proposta anche in agosto, un sacrificio per chi deve prepararla ma una bontà per chi la mangia. "Ora il locale diventerà una location per eventi - spiega Mirko, che lavora in banca ma da sempre, essendo figlio unico, si occupa anche del ristorante di famiglia - E' tenuto molto bene ed è in una posizione bellissima. Si presta a cerimonie importanti e il parco adiacente alla struttura sarà ampliato. Lo gestiremo ancora noi e, dai primi contatti, ho già visto che il format funziona bene. Per noi è già una soddisfazione chiudere l'attività del ristorante con tanti meritati successi e l'intuizione geniale del mio nonno di aprire un locale in una posizione così felice, ora ci attende una nuova scommessa e il nostro impegno sarà quello di non tradire le aspettative di nonno Gabriele".