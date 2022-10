Dopo 50 anni dal diploma si ritrova la 5C dei Geometri: c'erano anche tre prof dell'epoca

A distanza di ben 50 anni dal conseguimento del diploma avvenuto nel 1972 la 5° C dell’Istituto Tecnico per Geometri “Carlo Matteucci” di Forlì si è ritrovata per una cena conviviale al Ristorante “Da Luis” a Collinello di Bertinoro scoprendo l’emozione di rivedersi dopo mezzo secolo dal fatidico giorno del diploma. Altissima la partecipazione: ben 22 ex studenti, molti dei quali provenienti dai diversi Comuni limitrofi, perfino uno giunto appositamente dalla Puglia dove attualmente è residente ed anche alcuni provenienti da Cesena in quanto, questo specifico ciclo scolastico, fu istituito nella città malatestiana solo alcuni anni dopo.

Ovviamente non sono mancati i “revival” di quegli allegri e spensierati anni con racconti, aneddoti ed imitazioni varie, allora erano giovani studenti, con un futuro davanti ancora da costruire, da definire, da sognare, ora sono mariti, padri, nonni, con tante storie da raccontare, ognuno la sua. Questo l’elenco dei partecipanti al netto di alcune giustificate defezioni: Assirelli Giorgio, Bentivogli Wiliam, Bernardini Giancarlo, Canali Stefano, Conticchio Michele, Evangelisti Giuseppe, Fantini Norberto, Fiumi Alberto, Gardini Jader, Guidi Claudio, Lombardini Giancarlo, Mambelli Alberto, Maulà Michele, Montecavalli Domenico, Pistocchi Loredano, Ragazzini Roberto, Sbrighi Bruno, Selvi Roberto, Spadoni Widmer, Tumedei Pier Angelo, Valbonesi Enzo, Zanetti Mauro.

Con affetto e commozione è stato reso omaggio alla memoria di Loris Venturi, l'ex sindaco di Meldola morto alcuni anni fa, e per i professori che non ci sono più. "All’epoca, dopo il diploma, non è stato possibile mantenere la stessa frequentazione proprio a causa delle distanze ma anche e soprattutto ai vari e prorompenti impegni quotidiani della vita e per le difficoltà delle nuove strade intraprese. Solo qualche incontro occasionale, magari in fila al Catasto o in Comune ma comunque sempre a chiedere le ultime novità sui compagni", spiegano gli ex che si sono ritrovati.

Molti di quegli studenti, oramai quasi tutti in pensione, hanno svolto la libera professione, altri hanno lavorato da impiegati tecnici presso imprese private o pubbliche amministrazioni, altri ancora sono diventati imprenditori, artigiani, funzionari statali, insegnanti ed anche un medico anestesista; insomma sono state percorse le più svariate strade. Presenti anche tre insegnanti dell'epoca: Laura Lotti, Angelo Sampieri e Claudio Dolcini ai quali, per l’occasione, è stata consegnata una pergamena ricordo con le firme di tutti i partecipanti.