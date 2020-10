Dopo 9 anni don Fabio Castagnoli lascia Meldola: il saluto della comunità bidentina

"Vorrei porgere un saluto sincero a Don Fabio Castagnoli che dopo 9 anni di servizio a Meldola oggi farà l'ingresso ufficiale come Parroco a San Pietro in Trento, Filetto, Coccolia e Durazzanino. A Meldola, dopo tanti anni di impegno nella Comunità Cristiana, lascia un ricordo bellissimo, ricco di sorrisi, di umanità e sensibilità, di insegnamento della fede, per il quale lo ringrazio di cuore. A Don Fabio i migliori auguri per il nuovo incarico da parte di tutta l'Amministrazione Comunale". Con questo messaggio il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, ha voluto ringraziare don Fabio Castagnoli che dopo 9 anni lascia la comunità di Meldola per trasferirsi a San Pietro in Trento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.