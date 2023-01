Dopo anni di stop riparte "School Integration": 38 studenti della Maroncelli volano in Inghiterra

All'IC 4 “Annalena Tonelli” di Forlì è tempo di grandi novità. Finalmente, dopo anni di stop alla mobilità internazionale, si realizza il progetto "School Integration": dal 25 febbraio al 4 marzo, 38 studenti della Scuola Secondaria “P. Maroncelli” voleranno a Broadstairs, nell’est dell’Inghilterra. Qui saranno ospitati presso famiglie del luogo e tutti i giorni frequenteranno le lezioni in una scuola della città, esattamente come i coetanei inglesi.

Accompagnati dalle docenti di lingua inglese, Serena Turchi e Samanta Mambelli e da altri colleghi che si sono resi disponibili e che hanno fortemente voluto il progetto, i ragazzi vivranno un’esperienza nuova e unica nel suo genere, di totale immersione nella realtà linguistica e culturale della cittadina britannica, famosa oltre che per le sue spiagge anche per il legame con il grande scrittore Charles Dickens. La loro giornata sarà scandita dai ritmi del college in cui potranno seguire le lezioni e partecipare alle attività proposte dalla scuola.

Nel pomeriggio saranno organizzate visite guidate nella cittadina e sul territorio e potranno visitare anche la vicinissima capitale Londra alla scoperta delle sue bellezze architettoniche. L’istituto porta avanti da anni diversi vari progetti volti al potenziamento delle lingue straniere studiate: inglese (anche potenziato), francese, spagnolo e tedesco che restano un punto di forza non solo della scuola secondaria, ma dell’intero IC4.