Dopo aver lavorato con fotografi e artisti, si mette in proprio: "Apro, anche se il periodo non è dei migliori"

Consigli per essere più belle, per piacersi di più. Fin da piccola, Alessandra Godino, 41 anni di Forlì, è sempre stata attratta dalla bellezza e dalla possibilità di valorizzare i propri pregi e nascondere i difetti. Perdeva ora a provare nuovi trucchi spennellando occhi e guance delle sue amiche. Ora, dopo aver lavorato in varie profumerie, centri di nail art, frequentato corsi di trucco e onicotecnica, ed essersi fatta conoscere nell'ambiente di artisti e fotografi, ha pensato che fosse arrivato il momento di mettersi in proprio e provare l'avventura di un'impresa tutta sua.

Così Alessandra Godino dalla fine di marzo (doveva essere il 13 marzo ma a causa delle nuove disposizioni anticovid l'apertura è slittata) aprirà un suo spazio all'interno di Sport Planet, dove le clienti potranno prendere appuntamenti per avere makeup artist personalizzati per eventi, serate, cerimonie, consigli sul trucco per valorizzare alcuni tratti e nasconderne altri, decorazione di unghie e applicazione di smalto.

"Da qualche anno ho preso atto che ciò che coltivavo fin da piccola è proprio quello che voglio fare - spiega Alessandra - e così mi sono buttata nonostante il periodo non sia dei migliori. Prima il make up lo sperimentavo con parenti e amici, poi le richieste sono aumentate ed è arrivata l'ora di aprire un punto tutto mio. Il target? Donne di media età, né troppo giovani né troppo anziane. Donne interessate a valorizzarsi, a mettere in risalto le loro bellezze. E soprattutto donne che hanno occasioni particolari e vogliono un trucco abbinato al vestito, oppure qualcosa di molto glamour e trendy per andare a feste, cene, cerimonie, sfilate. Lavoro molto anche con fotografi e artisti. La cosa più curiosa che ho fatto, per esempio, è con due videomaker di Forlì, Francesca Leoni e Mastrangelo. Ci sono make up artistici per cui serve anche più di un'ora. Ma poi il risultato è da album".