Dopo di noi, disabilità, Alzheimer e amministratori di sostegno: focus del Lions Club Forlì Host

Una delle principali preoccupazioni dei genitori di persone con disabilità è garantire il futuro dei propri figli per il momento in cui non saranno più in grado di provvedervi direttamente. Da sempre, da parte di queste famiglie viene la richiesta di essere supportate quotidianamente per assistere nella maniera migliore i propri cari. Da diversi anni si stanno ponendo anche il problema di come affrontare il dopo, uno scenario di fronte al quale genitori e parenti si trovano spaesati e chiedono di non essere lasciati soli. Ecco dunque la necessità, più che mai urgente, di tracciare un percorso di crescita e di autonomia per il futuro della propria famiglia e della persona con disabilità, da costruire giorno dopo giorno quando i genitori sono ancora in vita. È per questo che il Lions Club Forlì Host, presieduto da Giulia Margotti, ha deciso di dedicare il meeting che si terrà nel corso della serata di giovedì 26 febbraio 2023, presso il Grand Hotel Forlì, a questi argomenti. Sarà Francesca Vitulo, esperta di Diritto della Famiglia e degli strumenti a tutela dei soggetti deboli, nonché presidente del Lions Club Castel d’Aiano Francesco Rizzoli di Bologna, a relazionare su "Dopo di noi, disabilità, Alzheimer e amministratori di sostegno”, che è anche un tema di studio nazionale dei Club Lions. Interverrà anche Donatella Buratti, presidente della Fondazione “Caffè Salato“ che a Forlì si occupa di questi problemi.