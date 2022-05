Dopo due anni di stop forzato torna la festa dei bambini delle scuole "La Nave"

Le Scuole La Nave di Forlì, con l'Associazione dei genitori La Cometa, dopo due anni di stop forzato, tornano a celebrare la chiusura dell’anno scolastico con una ricca festa di fine anno che si terrà principalmente presso il Polo Didattico di via don Francesco Ricci, 3 a Forlì nelle giornate di venerdì 27, sabato 28 maggio, venerdì 3 e sabato 4 giugno con abbinata la lotteria che permetterà di raccogliere fondi destinati all’attivazione di nuove borse di studio. Durante le 4 giornate di festa verranno proposti spettacoli, competizioni e incontri culturali rivolti agli alunni (dall’infanzia alla secondaria di primo grado) e alle loro famiglie. Non mancherà la possibilità di usufruire degli stand gastronomici di aziende locali, con menù prenotabili online per adulti e bambini.

Venerdì alle ore 20:45 anticiperanno la kermesse due incontri culturali, il primo dal titolo “L'io è relazione: le competenze non cognitive tra scuola e famiglia” presso ex Cinema Mazzini, c.so della Repubblica 88. Interverranno: Tommaso Agasisti, Professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale del Politecnico di Milano, Marco Campione, Esperto politiche di istruzione, Marco Bernardi, Presidente Illumia Spa. Mentre il secondo di lunedì 23 maggio alle ore 21:00 “Uno sguardo che cura: insegnanti e genitori ripartono insieme!” sarà il dialogo proposto sul canale Youtube delle Scuole La Nave con Suor Giovanna Cereti, monastero delle Clarisse di Forlì, in collaborazione con la rete delle scuole cattoliche.

Venerdì 27 maggio alle ore 15:00 ad aprire le danze della Festa all’interno del Polo di Coriano sarà il torneo di scacchi per alunni di primaria e secondaria di primo grado “8° Memorial Luca Marzo” che vedrà la partecipazione del Grande Maestro di scacchi Igor Efimov, 2 volte campione Italiano, il quale racconterà ai partecipanti le sue esperienze agonistiche. Mentre sabato 28 maggio alle ore 17:30 si terrà l’incontro dal titolo “Scoprire e coltivare i talenti: il compito della famiglia e della scuola” con Lorenzo Bassani, Neuropsichiatra responsabile della struttura di psichiatria dell'età evolutiva, Ospedale di Merano.

Il secondo weekend inizierà venerdì 3 giugno con le esibizioni targate “La Nave’s Got Talent”. Mentre sabato 4 giugno, presso il campo della parrocchia della Pianta si terrà il Torneo di Calcetto pomeridiano rivolto ai genitori e il personale delle Scuole La Nave. Nella serata finale si esibiranno, sempre al polo didattico, le classi terze della scuola media e seguirà l'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria. Questi ultimi sono già disponibili nella segreteria del polo didattico don Lino Andrini al costo di 2,50 euro l’uno, contenenti diversi buoni spesa, tra cui uno speciale del valore di 5 euro da spendere presso i supermercati Conad.