Dopo due anni di stop imposti dal Covid l'Ordine degli ingegneri non rinuncia alla Cena di Natale

Il 14 dicembre si è tenuta la cena degli auguri di Natale organizzata dall’Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena. "Dopo oltre due anni di stop legato all’emergenza sanitaria, il Consiglio dell’Ordine ha dato appuntamento ai propri iscritti per un rinnovato ritrovo e per uno scambio di auguri. Giungiamo ormai alla fine dell’anno, al bilancio dei risultati raggiunti e non c’è occasione migliore per ritrovarsi e confrontarsi, condividendo un momento di incontro per guardare insieme al futuro e ai prossimi obiettivi da perseguire".