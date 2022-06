Dopo due anni di stop, tanta voglia di fare festa: in migliaia a Civitella per la Festa della Birra

Migliaia di persone in centro a Civitella alla 12esima edizione della Festa della Birra Artigianale, che si è tenuta venerdì 17 e sabato 18 giugno in piazza Matteotti, nei pressi della Torre Civica. Organizzata dalla Pro Loco e dal gruppo di volontari "All Saints", con il sostegno dell'azienda "Stufe Camini Design" di Nicola Conficoni, la manifestazione dopo due anni di stop forzato dovuto al covid, torna in grande stile con tantissime persone ad affollare il centro storico del paese della val Bidente.

Decine le bionde, rosse, ambrate e stout che i visitatori hanno potuto assaggiare: oltre al birrificio di casa (Mazapégul) grande affluenza anche da Birra Bizantina (Ravenna) e dal birrificio Marialti (Cesena). Non sono mancati gli stand gastronomici: primi piatti offerti da Agriturismo Camporosso, pizza della Primula Rossa di Civitella, tacos e burrito a cura del Bar Giardino di Cusercoli, hamburger e panini con la porchetta grazia ai fratelli Ricci di Macelleria da Romana, piadina e crescioni di Filippo Rossi del Chiosco da Ivana per concludere con strudel e panzanella prodotti dai volontari della ProLoco.

La serata di venerdì ha visto il concerto degli Mtv Generation Trio, mentre sabato piazza Matteotti, come dimostrano le immagini, è stata letteralmente presa d'assalto per il concerto dei Magic Queen, popolare tribute band dedicata a Freddie Mercury e compagni. A seguire dj set con Penzo, fino a notte fonda. La tre giorni di festa è proseguita domenica mattina con la Sagra del Miele. Appuntamento al 2023 per una nuova edizione della Festa della Birra Artigianale.