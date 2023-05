Dopo gli allagamenti slitta la riapertura della mensa alla scuola primaria Pio Squadrani

Slitta la riapertura della mensa alla scuola primaria Pio Squadrani, ai Romiti, interessata mercoledì dagli allagamenti durante il picco del maltempo che ha colpito la Romagna. Aggiorna l'assessore ai Lavori Pubblici, Vittorio Cicognani: "Lunedì prossimo la ditta incaricata dal Comune interverrà per rimuovere il fango e i detriti accumulatisi nel piano interrato della scuola elementare. I lavori si protrarranno per tutta la giornata di lunedì e per buona parte di martedì. Tutti i locali interessati dal rigurgito di fogna verranno igienizzati con l’utilizzo di monospazzola e attrezzatura adeguata. Serviranno presumibilmente due passaggi per rimuovere il fango ancora presente e pulire a fondo tavoli e sedie. Per questo motivo, gli alunni dell’istituto potranno tornare a usufruire della mensa non prima di mercoledì". Nei giorni scorsi avevano partecipato agli interventi di pulizia anche i volontari del comitato di quartiere Romiti.