Dopo il crollo del soffitto nuova location per i Servizi Demografici del Comune

Dopo il crollo del soffitto avvenuto nella nottata tra lunedì e martedì nel corridoio dei Servizi Demografici del Comune di Forlì, l'amministrazione comunale ha individuato nuovi locali per garantire, nell’arco dei prossimi giorni, l’erogazione dei servizi essenziali al cittadino. In particolare, chi ha già preso appuntamento per il rilascio della CIE (carta d’identità elettronica) potrà recarsi, in via straordinaria, nella sede distaccata della Polizia Locale in Corso Diaz 6.

Negli spazi della palazzina di proprietà del Comune in Piazzetta Novanta Pacifici invece, sono già state attivate cinque postazioni per il servizio di certificazione anagrafica e stato civile e le pratiche di residenza. Per questi ultimi uffici restano invariati gli orari di apertura al pubblico: il giovedì dalle 8.30 alle 13. e dalle 14.30 alle 17, il venerdì dalle 8.30 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) infine, garantirà momentaneamente solo assistenza telefonica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella foto l'area dove è crollato il soffitto