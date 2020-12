Dopo il crollo, gli uffici dell'Anagrafe saranno trasferiti nell'ex sede di Romagna Acque

Gli uffici dell'Anagrafe traslocheranno nella ex sede di Romagna Acque in piazzale del Lavoro, quella che era prevista come nuova sede della Polizia Locale. I tempi non saranno rapidi: si parla di fine estate del prossimo anno, con lavori agli impianti per 300mila euro, in particolare quelli telematici che devono essere funzionanti al meglio, dal momento che il rilascio delle carte d'identità prevedono continui collegamenti con le banche dati. E' la decisione che è stata annunciata dall'assessore al Bilancio Vittorio Cicognani nel consiglio comunale di martedì.

Gli uffici storici dell'Anagrafe, in piazzetta della Misura, sono in gran parte inagibili a causa del crollo del contro-soffitto avvenuto lo scorso 20 ottobre. Il Comune ha commissionato una serie di verifiche su altre strutture simili e per questo questi uffici ad alta affluenza di pubblico andavano spostati. A sollevare la questione è stato un question time di Elisa Massa, consigliera Pd, che indica disservizi nella soluzione attuale temporanea, con attese esterne al freddo, un piccolo gazebo inadeguato posto fuori l'ingresso provvisorio, e barriere architettoniche. Il trasloco in piazza del Lavoro permetterà di mantenere i servizi durante i lavori di ripristino dei locali in municipio.