Dopo l'abbondante nevicata ancora collegamenti telefonici interrotti a Tredozio

Continuano i disagi, innescata dalla recente ondata di maltempo, nell'entroterra Forlivese. La neve caduta abbondante tra venerdì e lunedì ha causato danni alla rete di comunicazione nella zona di Tredozio. Il crollo di alberi e pali ha danneggiato cavi di collegamento della rete mobile e dati di Tim, che dovranno essere necessariamente sostituiti. Su questo aspetto, informano dal Comune, "i responsabili Tim, con i quali l'amministrazione è in contatto, hanno già incaricato la squadra, ma non si conoscono ancora i tempi del ripristino che purtroppo non saranno brevi". Sono invece in fase di risoluzione i blackout che hanno colpito parte della Val Bidente. Già martedì sera il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi, aveva comunicato il ritorno dell'energia elettrica per decine di famiglie di Biserno, Ridracoli, Poggiolo e del forese tra Santa Sofia e Collina di Pondo e Spinello che in alcuni casi erano rimasti senza energia elettrica da quasi 2 giorni. Anche nel territorio di Santa Sofia non sono mancati i disagi per i mancati collegamenti telefonici e dell'assenza del segnale tv per le reti Mediaset. Per la giornata di giovedì resta attiva l'allerta di Protezione Civile per frane o slavine: "Nelle zone montane/collinari orientali non si escludono localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, interessati dalla parziale fusione della neve presente sul suolo", viene specificato nell'allerta.