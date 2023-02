Dopo l'arresto il telefono squillava senza sosta: era tra i canali favoriti della droga, arrestato

Prosegue l’azione di contrasto della Polizia di Stato alla diffusione di sostanze stupefacenti, soprattutto tra le giovani generazioni e nelle principali aree di aggregazione cittadina, tra cui bar e scuole. Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino italiano trovato in possesso di cocaina, eroina ed hashish. Nella tarda mattinata di venerdì, nel corso di un servizio di appostamento nella zona di Vecchiazzano, i poliziotti hanno notato un uomo fermo al lato di una strada, come se fosse in attesa di qualcuno.

L’individuo, già vecchia conoscenza degli investigatori della Narcotici, è apparso subito nervoso: sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una dose di eroina. La successiva perquisizione in casa ha consentito di recuperare e sequestrare “un sasso” di eroina dal peso di 25 grammi, sei ovuli di cocaina, più altri quattro grammi di hashish, nonché materiale da pesatura e per il confezionamento. Proprio in presenza dei poliziotti il telefono dell’uomo continuava a squillare. Erano infatti numerosi clienti che chiedevano insistentemente lo stupefacente. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza e portato in Questura. I successivi approfondimenti hanno evidenziato che il pusher aveva già condanne per reati in materia di stupefacenti, era rimasto nel “giro” ed era tra i principali riferimenti del quartiere per l’approvvigionamento di stupefacenti.

Nel corso dell’udienza di convalida il giudice ha evidenziato che “è sussistente un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, tenuto conto dei precedenti specifici da cui è gravato l’arrestato, della modalità della detenzione (che appaiono indice di un’attività di spaccio sistematica e non occasionale) la significativa quantità di stupefacente detenuta e l’elevata somma di denaro in contanti denotano lo svolgimento di tale attività in maniera non occasionale….”. Pertanto, “mostratosi evidentemente insensibile al monito costituito dalle pregresse esperienze giudiziarie, nonché l’attuale inoccupazione lavorativa che non consente di far credito al medesimo di sufficienti doti di autodisciplina”, all’uomo è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.