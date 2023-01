Dopo le abbondanti nevicate vanno risolvendosi i guasti alla rete elettrica: la situazione

"Sembra si stiano risolvendo i guasti alla rete elettrica" causati dalle abbondanti nevicate degli ultimi giorni nell'entroterra. A fare il punto è il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi, specificando che "rimangono ancora difficoltà sulle aree di Biserno, Ridracoli e Collina di Pondo. La situazione è monitorata con la Protezione Civile provinciale. Sul campo è attivo il personale di Enel che ringrazio per l'impegno senza sosta. Sono in contatto con le famiglie di cui comprendo la preoccupazione e il disagio e li ringrazio per la pazienza e la comprensione. Speriamo che a breve sia tutto risolto e ci si possa occupare anche degli altri problemi che rimangono sul campo".

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, fa il punto sugli interventi: "Anche se le operazioni di ripristino da parte dei tecnici ed operai in alcune aree sono state ostacolate da problemi di accessibilità, causati dalla persistenza della neve e, in altre circostanze, dalla presenza del ghiaccio, si prevede la normalizzazione del servizio per la quasi totalità della clientela entro la serata mediante il completamento delle riparazioni già avviate e con la posa di gruppi elettrogeni, a meno di utenze sparse e non raggiungibili. E-Distribuzione è in costante contatto con le Istituzioni locali, la Prefettura e la Protezione Civile che coordina tutte le operazioni di gestione dell’emergenza maltempo per la risoluzione delle relative criticità".

Per la segnalazione dei guasti è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice Pod (nel formato IT001E) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è stata messa a disposizione la "mappa delle disalimentazioni"?che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.