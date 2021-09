Dopo le chiusure e i lockdown, i giovani socializzano con le passeggiate serali di 'Walk&talk'

Ritornano, dopo la pausa estiva e dopo le difficoltà legate ai lockdown a causa del Covid, le camminate di 'Walk&talk' per favorire la socializzazione attraverso una camminata per le vie del centro di Forlì. L'iniziativa indirizzata ai giovani si tiene ogni mercoledì alle 21, con incontro in piazzale della Vittoria sotto la statua di Icaro, con orario di ritorno variabile entro le 23.

Spiega l'organizzatrice Letizia Laghi: “Voglio raccogliere piu gente possibile perche penso che dall’unione di piu persone si attivi una sinergia, una forza notevole. Mi è venuta l’idea durante la seconda ondata di pandemia del febbraio 2021, nel momento critico quando il futuro appariva sempre piu scuro. Mi è nata pensando ai ragazzi delle superiori che non potevano andare a scuola e socializzare. Quindi ho pensato che potesse rappresentare una soluzione semplice per mantenermi sana (dentro e fuori) invece che guardare serie in Tv”.

L'iniziativa poi ha preso piede, mettendo assieme ragazzi dai 20 ai 30 anni, circa una ventina. Lo step successivo è stato il coinvolgimento degli studenti universitari fuorisede. “Mi si è accesa la lampadina di realizzare la camminata ai fini dell’inclusione del mondo universitario fuorisede ed Erasmus nella realtà forlivese. Cosa c’è di più bello per uno studente Erasmus o fuorisede di venire accolti e di conoscere la città con forlivesi? Senza contare tutta la sinergia che si sviluppa dopo gli incontri. Abbiamo fatto le passeggiate a maggio, giugno luglio (fine maggio metà luglio) sospendendo in agosto per le vacanze”, sempre l'organizzatrice. Si studia già una possibile nuova evoluzione: l'uso di una'app con punti di interesse culturale, con passeggiate a tappe e magari in varie lingue. La proposta è partita da un'insegnante di italiano per stranieri del dipartimento di 'Interpreti e traduttori', per il momento però non è ancora stata attuata.