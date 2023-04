Dopo le festività ripartono le asfaltature sulle strade provinciali collinari

Da mercoledì riprenderanno i lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade del comprensorio forlivese. In particolare i cantieri saranno aperti sulla Provinciale 65 Cesena-Bertinoro, sulla Provinciale 83 Polenta (Bertinoro) e sulla Provinciale 99 Meldola-Fratta. Per garantire la percorribilità del percorso in condizioni di sicurezza, nei tratti interessati dai lavori sarà istituito il senso unico alternato. I lavori verranno completati presumibilmente entro la prima metà di maggio.