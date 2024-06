Dopo oltre un anno è stato riaperto il collegamento tra via Isonzo e via Piave

Lavori completati. E' stato riaperto il varco tra Viale Italia e via Isonzo, per intenderci quello nei pressi dell'area di servizio "Zannoni" e la pizzeria "La Marì d'Otello". Il piazzale era stato chiuso per i danni provocati dall'alluvione agli impianti sottostanti, comportando anche la deviazione delle linee 11 e 12 del trasporto urbano per mitigare l’impatto sull’utenza di tale deviazione, oltre al mantenimento di una corsa extra per il trasporto scolastico. Dopo la riapertura del tratto di strada, avvenuta il 10 giugno, le linee 11 e 12, in entrambe le direzioni, hanno ripreso il percorso regolare. Di conseguenza sono state soppresse le fermate di via Piave 52 (all'altezza dell'asilo Gobetti) e di via Piave 102 (vicino all’incrocio con via Pelacano).

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp