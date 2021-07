Dopo quasi 79 anni le suore lasciano Santa Maria del Fiore

Le 5 suore oggi presenti in via Ravegnana, infatti, nei prossimi giorni lasceranno la parrocchia e il polo scolastico

La comunità di Santa Maria del Fiore sabato ha salutato le Ancelle del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante durante la messa di ringraziamento che il vescovo, monsignor Livio Corazza, ha presieduto alle 18 nella chiesa di via Ravegnana. Le 5 suore oggi presenti in via Ravegnana, infatti, nei prossimi giorni lasceranno la parrocchia e il polo scolastico che la loro Congregazione ha gestito per quasi 79 anni. Due di loro, la superiora, rimarranno per accompagnare l’insediamento della nuova gestione, affidata alla Fondazione Angeli Custodi di Cesena che ha iniziato il suo servizio nel gennaio 2021.