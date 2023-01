Dopo tanti anni di attesa al via i lavori per il rifacimento del ponte Bevano sulla Cervese

Dopo tanti anni di attesa sono partiti i lavori per il rifacimento del ponte sulla Cervese, l'unico sul fiume Bevano ancora non rifatto a seguito delle alluvione del 1996 e del 2015. Il nuovo ponte, oltre a mettere in sicurezza il Bevano dal punto di vista idraulico, è propedeutico anche all'adeguamento e messa in sicurezza dell'ultimo tratto della Cervese de La Caserma a Casemurate. Il Comitato di Quartiere di Pievequinta, La Caserma e Casemurate, "che ha sempre seguito e sollecitato l'iter per la ricostruzione del ponte", ringrazia la Provincia di Forlì-Cesena, committente dei lavori, e tutti gli enti che si sono impegnati affinchè l'opera venisse realizzata. "Contestualmente vorremmo anche ringraziare i residenti e gli utilizzatori della viabilità interessata ai lavori per la pazienza, che sicuramente dimostreranno, ai disagi che si creeranno nel periodo di esecuzione del manufatto", spiegano dal Comitato.

I lavori sono stati affidati alla ditta "Coromano" di Fratta Terme. L’intervento prevede la demolizione integrale del ponte sul torrente Bevano e la contestuale ricostruzione in una nuova struttura mista in acciaio e cemento armato, sopraelevata rispetto all’esistente di circa un metro. L’adeguamento del tratto stradale, collegato al rifacimento del ponte, interesserà circa 350 metri di strada a due corsie di larghezza pari a 3,50 metri ciascuna. É contestualmente previsto il ripristino ed adeguamento dei fossi di guardia, la realizzazione del nuovo tracciato del fosso consorziale, la posa in opera di barriere di protezione laterale e il ripristino degli accessi privati esistenti. Verrà inoltre predisposta una corsia dedicata all’utenza debole di larghezza pari a 2,50 metri, che configurerà un collegamento ai percorsi di mobilità dolce presenti nel territorio, aumentando al contempo la sicurezza per tutte le tipologie di utenza, in particolare di quella ciclo-pedonale.

L’opera, finanziata in parte dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ed in parte con risorse provinciali, ammonta ad un totale di 1.320.000 euro. Per quanto riguarda la viabilità alternativa al tratto della Cervese interessato dal cantiere, è prevista la realizzazione di un percorso provvisorio a monte del dell’esistente regolato con impianti semaforici che eviterà la chiusura totale del traffico. L’esecuzione dell’intervento è prevista in quattro mesi e la sua conclusione è stimata entro la primavera, al fine di evitare possibili disagi al traffico che interessa la Provinciale 2 durante i mesi estivi.