Dopo tre anni di attesa ritorna la grande festa di Villafranca

Attesa di tre anni per il ritorno della grande festa di Villafranca organizzata dai giovani volontari della Polisportiva; la nuova edizione si svolgerà dal 14 al 18 giugno 2022. In programma cinque giorni di festa i cui ingredienti saranno lo sport, la musica dal vivo, buon cibo con tipicità gastronomiche, un'ampia selezione di birre e tanto divertimento. Come di consueto la festa sarà ad ingresso libero, con ampi spazi, adatto alle famiglie ed accesso disabili per accogliere con grande entusiasmo tutti gli ospiti. Un appuntamento quindi da non perdere dopo lo stop forzato causa pandemia ma che siamo certi saprà divertire e confermarsi come uno degli eventi più attesi tra le feste estive romagnole.