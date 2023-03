Dopo tre anni di stop a causa del covid torna "Una piega per l'Hospice"

Ritorna dopo 3 anni, a causa dello stop imposto dall’emergenza Covid, la manifestazione “Una piega per l’Hospice”, giunta quest’anno alla sesta edizione: si svolgerà domenica (dalle 9 alle 17) a Forlimpopoli, in piazza Garibaldi, 26, all’interno del Palazzo del Torre (sala al primo piano). Grazie alla disponibilità di tante parrucchiere che donano gratuitamente una giornata di lavoro, verrà offerta una messa in piega alle signore, a fronte di un contributo di appena 15 euro, che sarà totalmente destinato alle attività dell’associazione Amici dell’Hospice, che da oltre 20 anni promuove attività di assistenza e socializzazione rivolte agli ospiti degli Hospice del territorio e ai loro famigliari.

L’evento, promosso dall’associazione Amici dell’Hospice, è nato per iniziativa di Giovanna Conficoni, parrucchiera forlimpopolese, che, per ricordare un’amica e collega scomparsa prematuramente proprio all’Hospice, ha promosso tanti anni fa questa manifestazione, coinvolgendo tante altre professioniste del settore e mettendo a frutto la propria professionalità nel sostenere una struttura, quale l’Hospice, che dimostra una speciale attenzione al malato ed una vicinanza sincera ai famigliari. Nel corso dell manifestazione sarà allestito anche un banco con l’esposizione di uova di cioccolata e colombe artigianali, il cui acquisto contribuirà alle stesse finalità solidali dell’intero evento.