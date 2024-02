“Dopodomani", la strada verso il futuro: al Matteucci formazione agli studenti per il post diploma

Si è concluso "Dopodomani", il progetto di orientamento post diploma di Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor, con il supporto di Officina - Consulenza per le risorse umane, rivolto per la prima volta anche al territorio di Forlì, in particolare alle classi quinte dell’Istituto Tecnico Economico "Carlo Matteucci", oltre ad alcune scuole di Faenza. L’obiettivo consiste nel fornire agli studenti indicazioni per decidere la strada da intraprendere una volta ottenuto il diploma.

L’attività è consistita in un duplice intervento presso le Scuole aderenti: una sessione in ogni classe quinta con la presentazione, da parte di orientatori esperti, delle possibilità di studio, formazione e inserimento lavorativo che si aprono dopo la scuola superiore; e uno sportello individuale (per gli studenti che lo richiedevano) nel quale i ragazzi hanno avuto a disposizione un orientatore che li ha aiutati a mettere a fuoco il loro progetto individuale.

Le attività mattutine nelle scuole sono state svolte presso circa 50 classi quinte, coinvolgendo tutta la popolazione studentesca dell’ultimo anno, per un totale di 50 ore di formazione erogata e di 80 ore di sportelli individuali. L’azione mattutina nelle scuole è stata poi arricchita da tre serate, nelle quali gli studenti, presenti su base volontaria, hanno potuto ascoltare esperti e confrontarsi con le testimonianze di ragazzi poco più grandi circa le scelte fatte, le criticità e le novità dei percorsi post diploma. Le serate hanno avuto visto la presenza complessiva di 150 studenti e studentesse.

"L’attiva partecipazione degli studenti alle attività svolte - afferma Edo Miserocchi, presidente della Fondazione Dalle Fabbriche - Multifor - ha confermato una forte tendenza nei giovani a interrogarsi attivamente sul futuro e un’inclinazione a mettersi alla ricerca delle strade percorribili. Il progetto "Dopodomani" può dire di aver realizzato i suoi obiettivi. Dal lato pratico, divulgare le informazioni basilari per orientarsi tra le diverse possibilità che si presentano dopo la Maturità; dal lato educativo, stimolare gli studenti a un’autovalutazione delle proprie capacità e attitudini, oltre a imparare un metodo per raccogliere, esaminare e valutare le informazioni e utilizzarle per giungere a una decisione finale".