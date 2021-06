Dovadola, dal Comune un attestato di riconoscimento alla PolStrada di Rocca

Continuano gli attestati di riconoscenza da parte delle Amministrazioni Comunali verso la Polizia Stradale di Rocca San Casciano. Dopo quello di Castrocaro Terme e Terra del Sole, anche il Comune di Dovadola sabato mattina ha voluto rilasciare un attestato di riconoscimento per il servizio svolto con dedizione e competenza in favore della comunità consegnandolo al comandante del Distaccamento, il vice ispettore Marco Mussolini. Il comandante a sua volta ha donato una targa al sindaco Francesco Tassinari in segno di riconoscenza. Era presente alla cerimonia anche il vice sindaco Massino Falciani. Sabato scorso il Comune di Rocca San Casciano ha dato un attestato ad ogni componente del reparto.

