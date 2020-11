Dovadola, ingresso e uscita separate: resta in Piazza Marconi il mercato settimanale

Si terrà regolarmente in Piazza Marconi il consueto mercato settimanale di Dovadola. "L'attività di accesso ai banchi sarà supervisionata come di consueto dai volontari della Protezione Civile, che vigileranno sulle distanza di sicurezza fra i vari acquirenti e che gli stessi non lo considerino un momento di ritrovo per momenti conviviali", afferma il sindaco Francescoo Tassinari. L'area sarà deliminata da una cordella biancorossa e vi sarà un accesso ed un'uscita separate ed opposte fra loro.