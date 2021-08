Dove non arriva l'acqua di Ridracoli ci pensano le autobotti: "Servono piccoli invasi locali"

Come se la passano i territori del Forlivese non serviti dalle acque della diga di Ridracoli, ma che possono contare su fonti o riserve locali? A fare il punto è il presidente di Romagna Acque-Società delle Fonti, Tonino Bernabè: “Le situazioni che destano meno preoccupazioni sono quelle di Premilcuore, Portico San Benedetto e Rocca San Casciano, mentre sono servite da autobotti le frazioni di Vallicelle e Corniolo nel comune di Santa Sofia, le frazioni di Monteguidi, Poggio alla lastra e Montegranelli nel comune di Bagno di Romagna, la frazione di Civorio nel comune di Civitella e la frazione di Balze nel comune di Verghereto”.

Sotto osservazione Modigliana e Tredozio, col fiume Tramazzo praticamente asciutto. “Non c'è ancora una situazione di allarme, ma non si esclude nelle prossime settimane il rifornimento con le autobotti al serbatoio di Campatello, nel comune di Modigliana. Se le temperature non caleranno e non dovesse piovere nei prossimi giorni si potrebbe rivivere ciò che accadde nel 2017. Da allora molti agricoltori hanno realizzato laghetti a servizio delle colture, in particolare del kiwi, ma se non ci sono precipitazioni non vengono ovviamente alimentati. Inoltre c'è anche l'azienda Alpi, industria che dipendente dall'acqua messa a disposizione dal fiume, che ha sollevato alla Regione Emilia Romagna la necessità di un punto stoccaggio per la Vallata del Marzeno nel comune di Tredozio, creando così scorte da usare in caso di necessità, dimostrandosi attenta a quanto proposto da Romagna Acque”.

I cambiamenti climatici in atto, con lunghi periodi avari di precipitazione, impongono nuovi ragionamenti per le aree interne. “Per le vallate non servibili da Ridracoli, con costi d'approvvigionamento superiori alla resa, occorre ragionare su acquedotti o piccoli invasi locali che possano accumulare tra i 300mila ed i 500mila metri cubi di acqua. E su questo aspetto è stata aperta una riflessione con la Regione. Quello della siccità è un problema che si manifesta ogni quattro-cinque anni come abbiamo visto nel 2003, 2007, 2011, 2012 e 2017. Bisogna trovare una strada con la Regione al fine di costruire una pianificazione che metta in sicurezza questi territori. Le situazioni limite vanno anticipate e non si può pensare di risolvere sempre con le autobotti. Serve quindi un investimento risolutivo”.