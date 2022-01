"Dove si fa ricerca si cura meglio": una tavola rotonda dedicata al corso di laurea in Medicina

"Dove si fa ricerca si cura meglio: il corso di Laurea di Medicina e Chirurgia a Forlì". Questo il titolo di un evento pubblico in programma mercoledì 16 febbraio alle 15 al Campus di Forlì (via Corridoni, 20) e al quale è possibile partecipare inviando una mail a segreteria.chirurgia.fo@auslromagna.it. Interverranno Gianluca Fiorentini, professore del Dipartimento di Scienze Economiche, con delega dell’Università di Bologna per i Rapporti con il Sistema Sanitario; Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, Emanuele Menegatti, presidente del Campus di Forlì; Mattia Altini, direttore sanitario dell'Ausl Romagna, Luca Manzoli, direttrice del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, dell’Università di Bologna; Gianandrea Pasquinelli, direttore del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell’Università di Bologna; e Pierluigi Viale, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna.

La prima sessione della tavola rotonda, moderata da Salvatore Giannella, giornalista Ugis (Unione Giornalisti Italiani Scientifici), avrà come tema "La ricerca in oncologia". Inteveranno Giorgio Ercolani, direttore dell'Unità operativa di Chirurgia Generale e Terapie Oncologiche Avanzate dell'ospedale "Morgagni - Pierantoni" di Forlì e professore di Chirurgia Generale all’Università di Bologna; Gastone Castellani, professore di Fisica Applicata - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale , dell’Università di Bologna; Claudio Vicini, direttore dell’Unità operativa di Otorinolaringoiatria del "Morgagni - Pierantoni" e professore di Otorinolaringoiatria all’Università di Bologna e all’Università di Ferrara; Carlo Fabbri, direttore dell'Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del "Morgagni - Pierantoni" e dell’ospedale "Bufalini" di Cesena; Luca Savelli, direttore dell’Unità operativa di Ginecologia ed Ostetricia del "Morgagni - Pierantoni"; Luca Saragoni, Anatomia Patologica al "Morgagni - Pierantoni"; Marco Cesare Maltoni, ocordinatore della Rete di Cure Palliative della Romagna e professore straordinario all’Università di Bologna; e Giovanni Luca Frassineti, direttore dell’Oncologia Medica dell’Irst Irccs di Meldola.

"La ricerca in tempo di Covid" sarà l'argomento della seconda sessione della tavola rotonda, moderata da Tiziana Rambelli , giornalista dell'Unione Giornalisti Italiani Scientifici. Interverranno Franco Stella, direttore della Chirurgia Toracica dell’Ausl Romagna e professore coordinatore del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a Forlì; Paolo Muratori, direttore di Medicina Interna dell'ospedale Morgagni - Pierantoni di Forlì e dell’ospedale “Nefetti“ di Santa Sofia, professore di Medicina all’Università di Bologna; Fabio Falcini, direttore dell’Unità operativa di Prevenzione Oncologica del "Morgagni - Pierantoni" di Forlì e dell’ospedale "Bufalini" di Cesena; Francesco Cristini, direttore dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell'ospedale "Morgagni - Pierantoni" e dell’ospedale "Bufalini" di Cesena; Manuela Giampalma, direttore dell’Unità Operativa di Radiologia del "Morgagni - Pierantoni" e del "Bufalini"; Vittorio Sambri, direttore dell’Unità Operativa di Microbiologia del Laboratorio Unico di Pievesestina dell'Ausl Romagna e professore di Microbiologia presso l’Università di Bologna; e Irene Faenza, professoressa di Anatomia Umana all’Università di Bologna e vice Coordinatrice del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a Forlì.

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare all’evento sarà necessario esibire il green pass rafforzato. È inoltre obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 per l’intera durata dell’evento ed evitare qualsiasi tipo di assembramento.