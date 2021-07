Coronavirus, le nuove misure: dal 5 agosto green pass per ristoranti, cinema e palestre

Lo stato d'emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021. E' quanto emerge dalla cabina di regia a Palazzo Chigi, confermando le ipotesi della vigilia. Mentre il Green pass dal prossimo 5 agosto servirà per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti. Il certificato verde - spiegano fonti governative - non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso.

Il Green Pass sarà richiesto anche per andare in palestra, al cinema o in teatro, sempre a partire dal prossimo 5 agosto. Negli stadi e ai concerti sarebbero ancora in via di definizione le soglie di riempimento. La cabina di regia appena conclusa a Palazzo Chigi ha confermato la misura, estendendola anche alle palestre. Le discoteche resteranno invece chiuse: nessun accesso, dunque, neanche per i possessori di Green Pass. Non si è invece discusso dell'uso del certificato verde per i trasporti, nè a lunga percorrenza nè locali.

Parametri per i cambi di colore

Definiti anche i parametri per il cambio di colore delle regioni: il limite tra la zona bianca e la zona gialla sarà stabilito dalla percentuale di occupazione dei posti letto disponibili che si aggiunge al criterio dell'incidenza che resta fissato in 50 casi ogni 100 mila abitanti. Il passaggio in zona gialla avverrà con tassi di occupazione dei reparti di terapia intensiva del 10 per cento e del 15 per cento dei ricoveri ordinari.

Modifiche anche per le regole per il passaggio alla zona arancione e alla zona rossa. Nel primo caso il passaggio oltre la soglia del 20 per cento di terapie intensive occupate. Se il tasso di occupazione supera il 30% si passerà in zona rossa. In alternativa viene considerato anche il tasso di occupazione dei reparti ordinari. Se la soglia supera il 30%, si passa dalla zona gialla alla zona arancione. Mentre per il passaggio a zona rossa il livello è fissato al 40%.