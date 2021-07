Doveva incontrare il rivale in amore nei pressi dell'aeroporto: trovato con un coltello

Un 57enne toscano, domiciliato in città, è stato denunciato per "possesso di strumenti atti ad offendere" dopo esser stato trovato con un coltello da cucina della lunghezza di 31 centimetri, di cui 19 di lama. L’uomo è stato controllato in prossimità dell’ingresso dell’aeroporto “Luigi Ridolfi” da parte degli agenti addetti al Posto di Polizia di Frontiera recentemente attivato in concomitanza dell’avvio dello scalo.

Gli agenti sono intervenuti per evitare l’incontro tra lui e un rivale in amore, stabilito proprio in quel luogo per alcuni “chiarimenti”; è stata una delle parti che ha segnalato l’imminente appuntamento ed il timore che potesse trascendere in lite. In questo contesto, è stata controllata la borsa che aveva con sé il 57enne trovandovi all’interno il coltello in questione, che è stato sequestrato. L’uomo è stato anche accompagnato in Ospedale da parte di una ambulanza al fine di valutarne l’equilibrio psichico.

Foto di repertorio