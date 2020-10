Coronavirus, mascherine obbligatorie: ecco il testo del decreto. Previste sanzioni salate

Il Consiglio dei ministri ha approvato nell'ambito del decreto legge Covid, una norma che proroga il Dpcm con le norme anti contagio ora in vigore al 15 ottobre. Ufficializzata la novità che riguarda l'utilizzo delle mascherine: diventa da subito effettivo l'obbligo di indossarle anche all'aperto, se si è vicini a persone non conviventi. Il decreto prevede "l’obbligo di avere sempre con sè, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all’aperto allorchè si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attivita’ economiche, produttive e sociali, nonche’ delle linee guida per il consumo di cibi e bevande".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono "esclusi dai detti obblighi i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva; i bambini di eta’ inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità". Chi non si adegua, per scelta personale o per sbadataggine, rischia multe da 400 euro a 1.000 euro. Il governo ha prorogato lo stato d'emergenza fino a gennaio. Alle Regioni viene inoltre consentito di disporre provvedimenti più restrittivi, mentre viene tassativamente vietato di allentare le maglie rispetto alle regole imposte a livello statale.