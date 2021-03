Dramma in una casa di riposo, uomo si suicida lanciandosi nel vuoto

Dramma in una casa di riposo della città, dove sabato mattina si è verificato un suicidio. Il fatto è avvenuto la mattina, sotto gli occhi di un testimone che ha visto appunto un individuo, un addetto della casa di riposo di 57 anni, salire su una scala per poi lanciarsi nel vuoto dall'altezza di un secondo piano. Sul posto si è portata l'ambulanza del 118, purtroppo l'intervento si è rivelato vano e l'uomo è morto sul colpo. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri, che ha verbalizzato l'accaduto. Il suicida non ha lasciato biglietti indicanti i motivi del gesto.