Il Festival all'aeroporto in formato drive-in, annunciato il primo grande ospite di Imaginaction: è J-Ax

Ad un mese dall’inizio della quarta edizione di Imaginaction, il Festival Internazionale del Videoclip che si terrà a Forlì il 27, 28 e 29 agosto, l’organizzatore Daimon Film e il direttore artistico Stefano Salvati annunciano il primo grande ospite di quest’anno: J-Ax. L’artista milanese riceverà il Premio per il Miglior Videoclip Italiano 2020, assegnato dalla Academy del Festival ed istituito in collaborazione con Fimi, Afi e Pmi, per il suo lavoro “Una voglia assurda”. Il videoclip, pubblicato a fine maggio, ha già raggiunto 6 milioni 700 mila visualizzazioni.

Nella serata del 29 agosto, moderata dal giornalista Paolo Giordano, J-Ax si racconterà al pubblico ripercorrendo, attraverso le sue canzoni e videoclip, i 28 anni di carriera. Con 15 album, 56 dischi di platino, e oltre 630 milioni di visualizzazioni su YouTube, J-Ax è un punto di riferimento della scena pop musicale italiana, ed è stato un precursore capace di anticipare i tempi restando costantemente in prima linea. In questa quarta edizione di Imaginaction, per la rassegna “I Capolavori Immaginati”, verranno poi presentati, in anteprima mondiale, i due videoclip ufficiali di “Via con me” di Paolo Conte (una delle pietre miliari della canzone italiana nel mondo), e di “Futura” di Lucio Dalla (quest’ultimo in occasione dei 40 anni dalla pubblicazione dell'album 'Dalla'). La selezione dei ballerini professionisti per il videoclip di “Via con me”, avvenuta online, è stato seguita da oltre 30mila persone, le candidature pervenute erano più di 1500: un record assoluto nel panorama del musical europeo.

C’è tempo fino al 15 agosto per partecipare al contest "Young Imaginaction Award", in collaborazione con Bper Banca, dedicato ai registi emergenti e ai giovani artisti. Hanno già aderito più di 100 artisti, presentando il loro videoclip di un brano edito o inedito. I finalisti del contest si esibiranno sul palco durante le tre serate. Tutte le informazioni per partecipare sono consultabili sul sito "www.imaginactionvideoclipfestival.com". Il ricavato dalla vendita dei biglietti di Imaginaction (escluse Iva e Siae) sarà devoluto in beneficenza per sostenere il progetto di Music Innovation Hub, in collaborazione con Fimi e Spotify a supporto dei professionisti del settore dello spettacolo, seriamente colpiti dalla crisi (https://www.musicinnovationhub.org/progetti/covid-19-sosteniamo-la-musica/).

Unico nel suo genere, Imaginaction è il festival più coinvolgente nel mondo del videoclip musicale. Durante le scorse edizioni ha ospitato una lunga serie di grandi nomi della scena italiana e internazionale (da Trevor Horn – il regista del primo video trasmesso da MTV 40 anni fa, Video killed the radio star – a Sting, Mark Knopfler, Antonello Venditti, Edoardo Bennato, Luca Carboni, Gino Paoli, Piero Pelù, Elisa, Nek, Tiromancino, Ermal Meta, Carmen Consoli, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Negrita, Alex Britti, Giusy Ferreri, Mousse T, solo per citarne alcuni).