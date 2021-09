Drive in tamponi chiuso senza avvisare, protesta degli utenti in coda. "Orari ridotti per far spazio al basket"

Una lunga coda di persone che dovevano fare il tampone molecolare nell'area del Palafiera rispedite a casa. E' quanto capitato mercoledì pomeriggio nell'area tamponi "drive thru" dell'Ausl Romagna, quella dove si eseguono i tamponi molecolari su richiesta dei medici di base se si sospetta un contagio da Covid. Un servizio essenziale per il contenimento dell'epidemia che però mercoledì pomeriggio è andato in tilt e ha serrato le porte senza neanche un cartello di avviso.

Protesta una donna: "Ieri pomeriggio mi sono recato alle 14 con la richiesta del pediatra per effettuare tampone molecolare, ma arrivata sul posto trovo chiuso, mentre dovrebbe essere sempre aperto. Aspetto. Alle 15 la fila dietro di me aumenta a vista d'occhio e iniziano le prime lamentele, controllo su internet che mi indica un orario apertura dalle 15.30 alle 17.30. Lo comunico alla persone in attesa dietro di me. Alle 16 ancora nessuno all'orizzonte. ma la fila aument dietro di me. Alle 16.15 una signora chiama l'Asl e le comunicano che il punto tamponi molecolari è chiuso a causa di una partita di basket. Mi chiedo se è normale che in emergenza covid 19 si blocchi la macchina dei tamponi".

Protesta un altro utente: "ieri mi sono recato alla fiera per un tampone, quando sono arrivato c'erano una quindicina di macchine che già aspettavano in fila. Dopo circa 20 minuti siamo venuti a sapere che era chiuso a causa una partita al palafiera. Mi chiedo se non era il caso di mettere perlomeno un cartello".

L'Ausl da parte sua "si scusa con i cittadini per il disguido occorso e per i disagi arrecati". Il disservizio viene motivato col fatto che "ieri è avvenuto un disguido nella trasmissione dell'informazione ai medici prescrittori, che hanno dato appuntamenti oltre l'orario di apertura". Infatti, nonostante sia un orario normale di apertura dei giorni precedenti, mercoledì pomeriggio c'è stata la chiusura per effetto di una "riorganizzazione degli orari".

Mercoledì pomeriggio non c'erano partite ufficiali di basket in calendario, per cui non è ben chiaro cosa abbiamo motivato la chiusura straordinaria, ma viene confermata la riduzione degli orari precedenti dopo lo spostamento, avvenuto dieci giorni fa, della sede del punto tamponi dalla Fiera, dove si trovava, alla postazione situata dietro il Palafiera di Forlì. Lo spostamento è stato dettato dalla necessità di restituire la fiera agli organizzatori di eventi e delle attività precedenti all'epidemia, di cui il governo ha autorizzato la ripartenza da settembre in presenza e al chiuso. La Fiera di Forlì ha già 'prestato' la sala convegni e un padiglione al centro vaccini, ma ha chiesto di liberare l'area dei tamponi, spostati appunto nel parcheggio posteriore dell'adiacente palazzetto dello sport. Ma tale percheggio dovrà essere libero almeno durante le partite di campionato dell'Uniero. Infatti l'Ausl comunica che "nei giorni feriali l'orario di accesso resterà sempre dalle ore 8:45 alle ore 17:55, mentre tutte le domeniche di ottobre la chiusura verrà anticipata alle ore 14".