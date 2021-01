Drive through anche a Modigliana per fare i tamponi, allestito un gazebo

Sarà attivo a partire da sabato 9 gennaio, in piazza Oberdan, a Modigliana, il gazebo per il drive through che verrà utilizzato per effettuare i tamponi COVID 19. "Il drive through - spiega l'Igiene Pubblica di Forlì - sarà operativo nelle giornate di mercoledì e sabato, dalle ore 8,15 alle ore 9,15 e gestirà le richieste prenotate direttamente dalla Sanità pubblica oltre a quelle ad accesso diretto, ma sempre con prescrizione medica".

"Ringraziamo l'Amministrazione Comunale di Modiglian a- aggiungono dall'Igiene Pubblica - per aver messo a disposizione il gazebo e i volontari della Pro Loco e della protezione Civile per aver curato la logistica dell'allestimento. Questo nuovo punto permetterà agli abitanti di Modigliana la fine dei lunghi viaggi a Forlì: anche Modigliana avrà un punto tamponi di evitare il trasferimento a Forlì per l'effettuazione dei tamponi"