Droga, estorsione, molestie e minacce: raffica di controlli dell'Arma, un arresto e 6 denunce

Continua con efficacia l’azione preventiva e repressiva sul territorio, da parte dei militari della Compagnia di Forlì. Sono diversi i posti di controllo effettuati sulle strade principali della città mercuriale e nel centro storico, proprio per controllare il rispetto delle regole imposte dal Decreto Ministeriale in particolare in quei locali noti per la "movida" Forlivese al fine di evitare assembramenti nel rispetto delle distanze previste. Infatti le varie pattuglie, dislocate nei punti strategici della città, hanno permesso di effettuare diversi controlli senza rilevare infrazioni per il distanziamento sociale.

Diverse le denunce elevate: quattro ragazzi sono finiti nei guai per "detenzione di marijuana, mentre un cittadino marocchino per non aver ottemperato agli obblighi inerenti al soggiorno. La sezione Operativa ha inoltre dato esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un forlivese resosi responsabile di estorsione con minaccia nei confronti di un altro forlivese pretendendo un'ingente somma di denaro. Infine un rumeno residente a Forlì è stato denunciato per violenza sessuale, minaccia e lesioni aggravate commesse ai danni di una maggiorenne campana occasionalmente dimorante a Meldola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La salvaguardia e la tutela della collettività rimane, come sempre, l’obiettivo primario che si traduce in azioni rapide e concrete a protezione della società ripristinando la legalità e l’Ordine turbato contro ogni forma di reato, attivando localmente ogni azione di contrasto e controllo nei dispositivi di prevenzione e sicurezza, presso tutti gli obiettivi sensibili individuati - viene rimarcato dal comando di Corso Mazzini -. L’attenzione rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di garantire la massima vicinanza al cittadino in questo particolare periodo, procedendo a rigorosi controlli al fine di assicurare che tutti rispettino scrupolosamente le prescrizioni imposte dalle normative vigenti".