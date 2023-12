Droga nel minimarket: una nuova chiusura per il negozio dopo l'aggressione a colpi di accetta

Nella mattinata odierna la Polizia di Stato ha notificato il provvedimento di sospensione della licenza, della durata di 30 giorni, al titolare di un minimarket situato a Forlì, in corso Mazzini. Il 13 dicembre scorso la Squadra Mobile ha svolto un controllo dentro al negozio, gestito da un ventinovenne di origine pakistana, identificando all’interno nove persone, quasi tutte gravate da precedenti per reati contro la persona, in materia di stupefacenti, di immigrazione, porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Nei mesi scorsi, nello stesso esercizio, più volte erano state controllate dalla Polizia persone già note alle forze dell'ordine e si sarebbero verificate liti tra avventori in stato di ebbrezza, culminate nei gravi fatti del 7 giugno scorso, quando un cittadino straniero era stato aggredito a colpi di accetta; episodio a cui era conseguito un primo provvedimento di chiusura del market della durata di 15 giorni.

Il controllo di mercoledì non si è tuttavia limitato a “certificare” che il locale fosse un punto di ritrovo di malviventi. I poliziotti hanno infatti sequestrato 10 involucri di cocaina – per un peso di 11 grammi - nascosti in una sala riservata al personale del negozio, e altre confezioni di cocaina e hashish sono state trovate nella disponibilità di due avventori, che sono stati rispettivamente segnalati all’autorità giudiziaria e alla Prefettura per le violazioni penali e amministrative previste dalla normativa sugli stupefacenti.



In virtù degli elementi raccolti il Questore, Claudio Mastromattei, al fine di produrre, da un lato, un effetto dissuasivo nei confronti del titolare e degli avventori del locale e, dall’altro, di garantire le aspirazioni dei cittadini e degli esercenti della zona che invece rispettano le “regole”, ha firmato un nuovo provvedimento che sospende per 30 giorni l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. A questa nuova chiusura potrà seguire la revoca della licenza al titolare, se in futuro non sarà registrata una decisa inversione di tendenza nelle modalità di gestione dell’esercizio.