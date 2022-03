Caramelle "stupefacenti", la droga viaggiava nei pacchi: due giovani pusher stanati grazie all'app Youpol

Nei pacchi di dolciumi erano stati occultati in modo accurato hashish e marijuana. E' partita da una segnalazione giunta tramite l’app "YouPol", la piattaforma di comunicazione gestita dalla Polizia di Stato che consente di ricevere segnalazioni, anche anonime, da parte di cittadini su episodi di spaccio e di bullismo, l'operazione della Squadra Mobile di Forlì, che ha portato all'arresto di due giovani. Grazie alla segnalazione i detective della questura di Corso Garibaldi hanno individuato un appartamento occupato da due ragazzi che non erano né residenti né domiciliati.

L’uomo è entrato così nel mirino degli investigatori. I poliziotti hanno monitorato recapiti di pacchi sospetti nei giorni precedenti con indicazioni di un destinatario inesistente. Intuendo che potesse nascondere, in realtà, un’attività di ricezioni di pacchi contenenti stupefacenti, gli investigatori hanno effettuato un servizio di osservazione ed appostamento in attesa dell’arrivo di un corriere. Non appena i due hanno ricevuto il pacco, firmando la ricevuta di consegna riferita alla persona inesistente, è scattato il blitz. I poliziotti sono entrati non appena i due stavano scartando i pacchi: insieme a dolciumi erano presenti quattro involucri contenenti oltre 300 grammi di marijuana e oltre 300 grammi di hashish, pronti ad essere destinati alla piazza forlivese.

I due giovani, formalmente incensurati anche se con qualche piccolo precedente alle spalle, sono stati arrestati e, su disposizione della Procura della Repubblica, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del processo. Il giorno seguente, a termine del processo, i giovani sono stati subito condannati a nove mesi di reclusione. L’indagine ha evidenziato una modalità innovativa di recapito dello stupefacente che alimenta il business destinato soprattutto ai più giovani, ma ha evidenziato anche il contributo fondamentale dei cittadini la cui collaborazione essenziale nel contrato del fenomeno.