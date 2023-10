Drogati e ubriachi al volante: la Polizia ritira 5 patenti in poche ore

Cinque patenti ritirate. E' questo il bilancio di un'attività di controllo sulle strade svolta nell'ultimo fine settimana dalla Polizia di Stato. Oltre alle pattuglie della Stradale impiegate come di consueto sull’autostrada A14 e sull'E45, sono stati impegnati nell'attività altri 4 equipaggi, tutti dotati di apparecchiature speciali come etilometri e precursori, nonché una pattuglia della Questura di Forlì e l’Ufficio Mobile, con a bordo un medico della Polizia di Stato, per gli esami e gli accertamenti in loco sui conducenti con sospetta alterazione da assunzione di droghe.

Le pattuglie, dislocate al casello autostradale di Forlì e nelle sue vicinanze, nella sola notte tra venerdì e sabato hanno fermato e controllato 25 veicoli con altrettanti conducenti, dei quali tre sono risultati positivi all’alcoltest con tassi anche superiori più del doppio al limite consentito. Due di loro (insieme ad altri due, che almeno erano rimasti sobri), sono stati sorpresi anche a guidare in stato di alterazione dopo aver assunto droghe. I loro screening preliminari, infatti, sono risultati positivi per cannabinoidi e cocaina. I loro campioni di saliva sono stati inviati al laboratorio tossicologico della Polizia di Stato a Roma per le analisi di secondo livello. Per tutti loro, uomini di età compresa tra i 30 ed i 50 anni, è scattato il ritiro della patente e il taglio di 10 punti da ciascuna di essa.

Sempre con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza stradale e di prevenire gravi incidenti, i servizi mirati della Polizia Stradale proseguiranno nel corso delle prossime settimane, accompagnati da attività di sensibilizzazione rivolte specialmente ai giovani in un’ottica di educazione stradale. Quest’attività di intensi e frequenti controlli proseguirà in tutti i weekend fino al 19 novembre, Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e vedrà impegnati le donne e gli uomini della Polizia Stradale insieme ai medici della Polizia di Stato.