Conto alla rovescia per il "Duathlon Città di Forlì": le strade interessate dalla competizione

Domenica inizia la stagione degli eventi sportivi con il "Duathlon Città di Forlì". Partenza alle 10 da piazza Saffi con i protagonisti di una delle discipline sportive più affascinanti del panorama nazionale. La manifestazione sportiva prevede 5 chilometri di corsa, 20 chilometri di bicicletta e 2,5 chilometri di corsa, in successione senza soluzione di continuità: la chiusura totale della circolazione si distribuirà quindi correndo all’interno del centro storico e pedalando nelle prime colline forlivesi fino a toccare il Comune di Castrocaro, con arrivo finale sempre in Piazza Saffi. Sono previsti al via più di 200 atleti e si tratta della prima edizione di un evento che l'amministrazione comunale intende confermare ogni anno e farlo diventare un appuntamento che diventi un riferimento nazionale di questo sport.

Le vie interessate per la gara podistica (2 giri di 5 chilometri, dopo frazione ciclistica un ulteriore giro). Le strade interessate sono Piazza Saffi, Corso della Repubblica, Via San Pellegrino Laziosi, via Lombardini, via Largo Babacci, viale Corridoni (marciapiede sinistro), Via Porta Cotogni, Piazzale Igino Lega (percorso pedonale), Corso della Repubblica, via N.Sauro, via Oberdan (attraversamento), via Giorgio Regnoli, Largo de Calboli e Piazza Saffi. Uscite consentite da Via Cairoli per Ugo Bassi e P.zza XX Settembre per via Fratti.

Le strade interessate dal percorso della prova ciclistica sono Piazza Saffi, Corso Diaz, Piazzale Ravaldino, Viale dell’Appennino, Via del partigiano (Strada Provinciale 56), via Mengozzi (Strada Statale 67), via Sadurano, via Borsano, via del Tesoro, via Tomba, via Bovarina, via Veclezio, via Castel Latino, via del Partigiano, via dell’Appennino, Piazzale Ravaldino, Corso Diaz e piazza Saffi. "Si prevede, indicativamente, la fine della manifestazione alle 12,30 - spiega la Polizia Locale che vigilerà lungo il percorso -. Al fine di evitare disagi si invita la cittadinanza ad utilizzare strade alternative al di fuori dell'itinerario dell'evento".