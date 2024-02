Il "Duathlon Città di Forlì" rivoluziona la viabilità, chiusure stradali e divieti di sosta: tutte le informazioni

Domenica si disputerà la quarta edizione del "Duathlon Sprint Città di Forlì", che comporterà modifiche alla circolazione stradale. La manifestazione inizierà alle 7 in Piazza Saffi con l’apertura dell’ Expo Village a cui faranno seguito le operazioni di iscrizioni degli atleti. Dalle 9 alle ore 11.30 si svolgerà la "Duathlon Kids" riservata ai giovanissimi, che si articolerà su percorsi di gara ridotti all’interno del tracciato previsto per la "Duathlon Sprint" e che interesseranno le zone immediatamente adiacenti a Piazza Saffi. Alle 12.15, sempre in Piazza Saffi, è prevista la partenza ufficiale della "Duathlon Sprint", che avrà termine alle ore 14.30 circa.

Il percorso

L'iniziativa, si articola in tre frazioni di gara di cui due podistiche ed una ciclistica. La prima frazione "Run", di corsa, vedrà i concorrenti partire da Piazza Saffi ed affrontare un percorso di 5 chilometri in un circuito nel centro storico interamente chiuso al traffico di 1,250 chilometri da ripetersi 4 volte e che interesserà Piazza Saffi, Corso Garibaldi, via Placucci, via Maroncelli, Piazza Ordelaffi e via Delle Torri.

Seguirà la frazione "Bike", articolata su un circuito di 10 chilometri da ripetere due volte e che interesserà Piazza Saffi, Piazzetta don Pippo, via Bonatti, via Gaudenzi, via Dei Filarmonici, Corso Mazzini, Porta San Pietro, viale Vittorio Veneto, rotonda Santa Chiara, via Monte San Michele, via Cadore, via Trentola, via La Carlina, via Del Canale, via Cadore, via Monte Pasubio, via Gorizia, via Monte San Michele, rotonda Santa Chiara, viale Vittorio Veneto, Porta San Pietro, Corso Mazzini e Piazza Saffi. Al termine della seconda prova, la gara prevede l’ultima parte di corsa sul circuito della prima frazione da ripetersi per due volte con arrivo in Piazza Saffi.

Le chiusure

Il percorso di gara verrà chiuso al traffico in congruo anticipo per consentire le fasi preparatorie della competizione. Indicativamente Corso Mazzini e viale Vittorio Veneto (esclusi i controviali che rimarranno aperti alla circolazione) verranno chiusi al traffico dalle 8.30 fino alle 14 circa, così come Via Delle Torri, Piazza Ordelaffi, via Maroncelli, Corso Garibaldi (da via Placucci a Piazza Saffi). Le zone più esterne percorse dalla gara ciclistica, cioè via Monte San Michele, via Cadore, via Trentola, via La Carlina, via Del Canale, via Monte Pasubio, via Gorizia (il tratto da via Monte Pasubio a via Monte San Michele sarà chiuso al traffico) saranno chiuse alla circolazione dalle 12 alle 14 circa. Verrà inoltre previsto un divieto di sosta con rimozione nelle strade interessate dal percorso fino alle 14.30.

"Attraversamenti controllati"

Al fine comunque di consentire ed agevolare l’accesso e l’uscita dei residenti della zona compresa tra Piazza Saffi e Piazza Duomo P.zza Ordelaffi e via Solferino sono stati individuati quattro "attraversamenti controllati": uno tra via Delle Torri, via Pisacane e via Mameli; uno tra via Orselli e via Delle Torri, uno tra le vie Solferino, Maroncelli e San Martino ed uno tra Corso Garibaldi e le vie Solferino e Santa Croce.Gli agenti della Polizia Locale saranno inoltre presenti anche nei punti più esterni dei tracciati di gara al fine di consentire in sicurezza sia lo svolgimento della manifestazione che l'assistenza, per quanto più possibile di eventuali urgenze e necessità che dovessero manifestarsi. "Il consiglio - informano dal Comando - resta comunque di parcheggiare possibilmente le auto al di fuori delle aree interessate dalla competizione e di scegliere percorsi alternativi per i propri spostamenti".