Due accordi per gli operai e gli autisti di Start Romagna, Cgil: "Ottimo risultato in un momento di difficoltà"

C'è la fumata bianca e lo annuncia il sindacato Filt Cgil di Forlì-Cesena: "Si è finalmente conclusa una lunga trattativa, condotta a livello sia regionale che territoriale, che ha portato alla firma di due accordi con Start Romagna. Risultati ottenuti grazie anche all'impegno, fondamentale, dei lavoratori delegati".

"L'accordo - dettaglia il sindacato - con le Officine Start Romagna di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini prevede piani di reclutamento ed investimenti sulle officine; istituzione di nuove figure professionali all'interno delle Officine e di una commissione tecnica annuale a monitoraggio del corretto inquadramento professionale del personale di manutenzione, investimenti su formazione ed aggiornamento professionale costante degli operatori di manutenzione; armonizzazione retributiva del personale delle Officine con l'introduzione di una nuova “indennità di manutenzione unificata”; estensione per tutto il personale operaio di Startromagna dell'indennità di intervento su strada per la riparazione e il traino dei veicoli in panne (soccorsi stradali)".

Recupero delle Indennità pregresse per lavoratori presenti anche nel secondo accordo siglato tra sindacati e azienda, quello che riguarda direttamente gli autisti di Start Romagna. Il segretario generale Filt Cgil Forlì-Cesena, Luigi Montesano, esprime "grande soddisfazione per il risultato raggiunto con la sottoscrizione di due importanti accordi, uno per le officine e uno per gli autisti". "Riconosciamo le grosse difficoltà del momento nel trasporto pubblico locale e in Start Romagna per questi motivi riteniamo che sia un ottimo risultato ma non il traguardo finale - prosegue Montesano -. Ci sono tanti altri argomenti che stiamo trattando e che auspichiamo si possano concludere positivamente il prima possibile. La grave mancanza di personale sta complicando molto la vita lavorativa di tutti i dipendenti Start. Infatti un altro argomento importante sul tavolo riguarda i nuovi assunti, nell'accordo sottoscritto per le officine il primo risultato in quella direzione ma non basta bisogna portare a compimento un accordo per tutti i nuovi assunti e soprattutto per gli autisti che sono la grande maggioranza".