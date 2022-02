Due anni fa moriva Dino Amadori, le messe per ricordare una figura storica dell'oncologia romagnola

Sono trascorsi quasi due anni dalla morte di Dino Amadori, deceduto a 83 anni il 23 febbraio del 2020. Il suo ricordo è ancora vivo, date le tante opere lasciate nell'ambito sanitario e dell'assistenza oncologica sul territorio romagnolo. Ma a ricordarlo, con una sua nota di commemorazione, è anche il figlio Giovanni Amadori: "Per me i ricordi si sono fermati a quel 23 febbraio 2020 in cui ricevetti la notizia dall?estero di ciò che stava accadendo a mio padre, erano le 10,15 di una mattina di una domenica invernale. Dopo ben 5 ore seppi da mio fratello Andrea, che era sempre rimasto in contatto con lui, che il cuore di mio padre si era fermato lasciando negli ultimi istanti di vita a me e ai miei fratelli un messaggio indimenticabile che conservo nel mio cuore".

Fra pochi giorni, il prossimo mercoledì 23 febbraio il professor Dino Amadori sarà ricordato nella parrocchia di Santa Maria Assunta della Pianta, in Forlì, via Tripoli 110, alle ore 18,30, con una messa di suffragio per il secondo anniversario dalla sua scomparsa. "Ho scelto quella parrocchia a me particolarmente cara, dopo averne parlato con il parroco, don Felice Brognoli che si è reso disponibile a officiare la liturgia in ricordo di colui che prima che un fedele è stato da sempre, per lui, un caro amico: mio padre. Don Felice mi ha visto crescere ed è stato sempre vicino a me e mio padre in tutti i momenti importanti della nostra vita. Ricordo, tra i tanti, in particolare, quello in cui celebrò il 25° anniversario di nozze di mio padre presso la Basilica di San Mercuriale, dove si sposò". Anche la Pro loco di Corniolo e Campigna ricorderà il suo concittadino l?ultima domenica di febbraio, il 27 alle ore 11, presso la Chiesa Parrocchiale di Corniolo.