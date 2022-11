Alla vista dei Carabinieri nasconde l'involucro con le pasticche di ecstasy in bocca: arrestata

Altri arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella rete dei Carabinieri di Forlì nella nottata tra giovedì e venerdì sono finiti due giovani: fermati durante un controllo stradale, alla vista degli uomini dell'Arma il passeggero ha tentato invano di disfarsi di un involucro contenente 9 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 5 grammi, mentre la ragazza, conducente del mezzo, aveva 750 euro contanti, 3 grammi di hashish sotto il suo maglione ed un involucro contenente 3 pastiglie di ecstasy in bocca.

Alla donna inoltre si è proceduto anche al ritiro della patente, poichè sorpresa con un tasso di alcol nel sangue pari a 0,78 grammi per litro, circostanza questa che le è costata anche una sanzione amministrativa per lguida in stato di ebbrezza alcoolica. I due giovani, dopo la convalida del loro arresto, sono stati posti in libertà in attesa del loro processo.