Due comuni senza medico di base, ne arriva uno "part time" da Brisighella

Da settimane il due comuni della valle del Tramazzo sono in un costante confronto con la Ausl per la ricerca di un medico di base che possa coprire il posto che si è reso vacante a Modigliana e Tredozio. Una ricerca che si sta rivelando non facile. A tamponare la situazione arriva ora un aiuto dalla vicina Brisighella. Scrive il sindaco Jader Dardi: "Attraverso i contatti che abbiamo avviato in stretta collaborazione con l'Ausl, ho avuto comunicazione, tramite i contatti dell'assessore alla sanità Giuseppe Travaglini, della disponibilità della dottoressa Alessandra Govoni che pur avendo sede a Brisighella si è resa disponibile a svolgere l'attività di medico di base anche nel nostro territorio con ambulatorio nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì per 12 ore settimanali divise fra Modigliana e Tredozio. Una soluzione importante che permetterà a tutte le persone ancora senza medico di compiere la scelta assistenziale".